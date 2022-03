Curling. Mondiali, Azzurre battono la Norvegia e poi si piegano alla Svizzera

(DIRE) Roma, 22 Mar. – Arriva nella terza giornata di gare la prima vittoria per l’Italia femminile di curling ai Mondiali di Prince George, in Canada. Dopo tre ko nelle prime tre uscite della rassegna iridata, la Nazionale tricolore guidata dall’allenatrice Violetta Caldart si è riscattata grazie al successo per 8-4 contro la Norvegia. Azzurre uscite poi sconfitte nel quinto incontro della manifestazione contro la Svizzera per 6-8, una delle squadre migliori del torneo e sin qui ancora imbattuta. Decimo posto provvisorio in classifica per l’Italia quando si sono però disputate soltanto 5 delle 12 partite previste nella prima fase di round robin: azzurre che torneranno oggi sul ghiaccio contro Svezia e Corea del Sud. (Com/ Mem/ Dire) 10:15 22-03-22