Tunisia, i medici trovano una tazza di vetro bloccata nella vescica della paziente per quattro anni

Una donna di 45 anni è arrivata in ospedale con sintomi indicativi di cistite, ma i medici sono rimasti sbalorditi quando una radiografia ha rivelato un’intera tazza di vetro conficcata all’interno del suo corpo. Successivamente è stato rivelato che la coppetta era rimasta nella vescica della paziente per 4 anni, dopo che apparentemente l’aveva usata durante la masturbazione. La coppa di vetro era avvolta in un calcolo nella vescica largo 8 cm. I calcoli di solito sono così piccoli che è difficile vederli ad occhio nudo. La paziente, residente in Tunisia, ha detto ai medici di aver usato il vetro come sex toy diversi anni prima, quando lo aveva inserito accidentalmente nell’apertura uretrale invece che nella vagina. Il suo caso è stato pubblicato su una rivista medica con una scansione e una foto della tazza di vetro e del calcolo aperto. Anche se il referto medico non menziona questo, la donna potrebbe aver sperimentato un “suono uretrale”; questa attività pericolosa comporta l’inserimento di una tazza o di qualsiasi altro oggetto nell’uretra, il tubo attraverso il quale passa l’urina per aumentare il piacere e l’eccitazione sessuale come spiegato su Web MD. I medici hanno segnalato casi in cui donne e uomini hanno inserito oggetti apposta, sia che avessero problemi mentali o pensassero di provare piacere, e questo è decisamente sconsigliato. Il rapporto osservava: “I motivi più spesso associati alla presenza di corpi estranei nella vescica sono di natura sessuale o erotica. Molti non sono in grado di rimuoverli da soli e sono molto imbarazzati nel consultare un medico”. La paziente è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale accademico Habib Bourguiba di Sfax, lamentando sintomi di infezione del tratto urinario. Ha detto di aver sofferto più volte di infezioni nella zona, ma non è mai stata testata. La donna non aveva sangue nelle urine e non aveva incontinenza urinaria, afferma il rapporto. Tuttavia, il numero dei suoi globuli rossi era superiore al normale, il che indicava che il corpo stava combattendo l’infezione. I calcoli vescicali sono molto piccoli, di solito non più larghi di pochi centimetri. Si sviluppano dalla cristallizzazione dei minerali quando l’urina si concentra a causa di residui di urina nella vescica che non si svuotano completamente. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” i calcoli possono crescere attorno a un oggetto estraneo nella vescica, come questa tazza di vetro Due giorni dopo l’intervento la donna si è ripresa ed è stata dimessa. Gli autori del rapporto hanno concluso: “Il miglior trattamento è l’evitamento, bilanciando il disturbo atipico e fornendo un’educazione sessuale competente.

