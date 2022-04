Covid. Bollettino: 83.643 nuovi casi e 169 decessi

(DIRE) Roma, 12 Apr. – Sono 83.643 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 28.368) e 169 i decessi (ieri 115) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 15.404.809 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da Febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 161.032. Sono in tutto 14.015.032 le persone guarite o dimesse e 87.904 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 42.384).

Gli attuali positivi sono in tutto 1.228.745, pari a -4.017 rispetto a ieri (-13.794 il giorno prima). Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 563.018 (ieri 192.782). Il tasso di positività, ieri al 14,7%, oggi sale leggermente al 14,9%. Sul fronte del sistema sanitario si registra un calo delle degenze in ogni area. Sono -49 (ieri +280), per un totale di 10.207 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono -3 (ieri +1) i posti letto occupati in terapia intensiva: il totale dei malati gravi è ora pari a 463, con 53 ingressi in rianimazione (ieri 30). (Fde/ Dire) 17:48 12-04-22