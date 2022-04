CPO Ordine Forense RC. Avvio sportello virtuale dei diritti e del sostegno alle vittime di violenza, tratta e discriminazione

Assistenza legale gratuita

Al via la prima parte del progetto per “Lo Sportello d’Ascolto dei Diritti e di Sostegno – Pari Opportunità” dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Reggio Cal. presentato in occasione della preinaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte d’Appello di Reggio Calabria. La prima parte del progetto prevede, pertanto, la realizzazione dell’attivita’ di uno Sportello Virtuale grazie al quale l’utente potra’ contattare il Comitato scrivendo alla mail istituzionale indicata in calce e nella locandina allo scopo predisposta e diffusa, in assoluta segretezza e nel rispetto della normativa privacy, ed essere contattato telefonicamente, in ragione dell’urgenza, anche nell’immediato o comunque nelle successive due ore, previe verifiche, e dai Consiglieri e dalle Consigliere dello stesso Comitato.

I Consiglieri e Le Consigliere del Comitato, coordinati dalla Consigliera avvocata Valeria Romeo, gratuitamente svolgeranno un servizio utile e pratico cosi’ messo a disposizione per i bisogni del territorio. La Presidente del Comitato, avvocata Giuliana Barberi, evidenzia l’importanza del Progetto e la consapevolezza che esso potra’ tradursi in una preziosa opportunità per risolvere problematiche di carattere diverso, partendo da quelle legate alla vita personale, familiare, lavorativa e relazionale, con particolare riguardo a violenza e maltrattamenti, per estendersi, ove necessario, a consulenza gratuita su materie giuridico-legali per questioni connesse. Seguira’ una ulteriore fase dell’attivita’ dello Sportello dei Diritti e di Sostegno con modalita’ in presenza, sempre previo contatto via mail istituzionale, non appena si realizzeranno le condizioni necessarie in ordine alla pandemia e alle questioni logistiche. Lo sportello Virtuale sara’ attivo dal 19 aprile 2022, dalle ore 8.00 alle 20.00. di ogni giornata lavorativa, contattando la Mail istituzionale: comitatopariopportunitacoarc19@gmail.com.

La Presidente e il Direttivo del Comitato Pari Opportuinita’ dell’Ordine distrettuale degli Avvocati di Reggio Calabria