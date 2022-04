Terzo giorno di interventi per l’incendio nel lecchese: Canadair in azione

Sembravano finalmente sotto controllo le fiamme che hanno devastato i boschi del lecchese. Da ieri, invece, sono tornate a divorare la vegetazione e per tutta la notte diverse squadre di Vigili del Fuoco hanno operato a protezione di alcune abitazioni e dell’abbazia di Piona. Da tre giorni prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio che ha già distrutto 40 ettari di bosco a Colico. Dalle prime luci dell’alba, per la lotta alle fiamme sono impegnati due mezzi aerei; un Canadair della flotta nazionale e un elicottero del servizio antincendio regionale.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79101