Firenze. Stretta nel contrasto agli stupefacenti: sequestrati quasi 20 kg di droga

Blitz della Polizia di Stato nei giorni scorsi in un’abitazione nella zona tra Porta al Prato e Novoli, durante il quale gli agenti del Commissariato di P.S. di “Oltrarno” hanno scovato 175 panetti di hashish per un peso di circa 17,5 kg, tre piante di marijuana e quasi 900 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e 540 euro in contanti. Presente in casa anche materiale che avrebbe consentito di costruire una vera e propria serra.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso sono finiti in manette due uomini di origine albanese di 26 anni, attualmente ristretti al carcere di Sollicciano per la convalida.

Durante un controllo a Sesto Fiorentino invece gli agenti dei Commissariati di P.S. “San Giovanni” e “Rifredi” hanno sorpreso un uomo di 32 anni di origine marocchina tenere custodito, all’interno di un’auto utilitaria, oltre un kilogrammo di cocaina e, nella sua abitazione, sono stati rinvenuti 4.500 euro in contanti.

Anche per il 32enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e si trova attualmente nel carcere di Sollicciano per la convalida.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/22356263c11dbbced542130576