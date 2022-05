Clima, Marocco: allarme siccità, parlamentari preoccupati

13:15 – Il Marocco potrebbe attraversare un crisi climatica e ambientale senza precedenti, rischia infatti una forte siccità. I Parlamentari del Partito per il Progresso, hanno esposto alla Camera l’eventuale pericolo che incomberebbe quest’Estate nel Paese.

I Parlamentari hanno richiesto a gran voce misure urgenti, per affrontare la stagione estiva del Marocco. Le piogge non sono state abbastanza abbondanti da riempire le dighe completamente. Quest’anno le piogge hanno raggiunto appena il 34,3% , rispetto al 51,3 % degli anni precedenti, come ha dichiarato il Deputato Rachid Hamouni.

AO