Nigeria. Guterres: “Borno, luogo di speranza per combattere il terrorismo”

(DIRE) Roma, 4 Mag. – “La cosa migliore che possiamo fare per promuovere la pace è reintegrare coloro che in un momento di disperazione sono diventati dei terroristi ma che adesso vogliono tornare a essere cittadini e contribuire al benessere delle loro comunità”. Lo ha detto oggi il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres durante una visita a nel Borno, Stato della Nigeria nord-orientale dove il governo porta avanti dei programmi di deradicalizzazione degli ex esponenti delle milizie armate attive nella zona. Il massimo dirigente dell’Onu si trova nel Paese africano nell’ambito di una missione che lo ha già portato in Senegal e in Niger. A Maiduguri, il capoluogo del Borno, Guterres si è recato in un campo per sfollati interni e in un centro per il reintegro di ex miliziani di Boko Haram, nome che indica un insieme di gruppi armati di ispirazione jihadista fra i protagonisti di un conflitto con lo Stato nigeriano che secondo fonti del Programma di sviluppo dell’Onu (Unpd) ha provocato in meno di 15 anni circa 35mila morti dirette e circa 350mila indirette, oltre a milioni di sfollati.

Secondo le autorità nigeriane dal 2016 a oggi più di 1600 ex combattenti della milizia hanno completato un percorso di reintegro in società. Parlando con la stampa dopo il suo incontro con le persone sfollate dalle ostilità Guterres ha detto di aver visto “molti sorrisi” e e ha affermato che il Borno “è adesso è un luogo di speranza che dimostra come il modo migliore per combattere il terrorismo in modo efficace sia investire in fonti di sussitenza, deradicalizzazione e nel futuro delle persone”. Stando a quanto riporta l’emittente Bbc rilanciando fonti delle autorità locali Guterres si sarebbe dovuto recare anche nella cittadina di Barki, al confine col Camerun, ma la visita è stata annullata per ragioni non meglio specificate. Oggi è previsto anche un incontro fra il segretario generale e il presidente Muhammadu Buhari nella capitale Abuja. (Bri/ Dire) 11:45 04-05-22