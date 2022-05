Una volpe entra nello zoo di Washington e uccide 25 fenicotteri caraibici e un’anatra rossa

Venticinque fenicotteri caraibici e un’anatra rossa sono morti allo zoo di Washington dopo l’intrusione di una volpe. Lo ha annunciato Martedì lo zoo della capitale degli Stati Uniti. “La mattina del 2 Maggio, il team della casetta degli uccelli ha scoperto i fenicotteri deceduti e ha visto una volpe” in quel recinto all’aperto, ha riferito lo Smithsonian’s National Zoo, aggiungendo che la volpe è riuscita a scappare.

Il gruppo originariamente contava 74 fenicotteri caraibici o rossi. “Questa è una tragica perdita per noi e per tutti coloro che tengono gli animali vicini ai loro cuori”, ha affermato il direttore dello zoo B.S.. “La recinzione utilizzata ha superato l’ispezione ed è utilizzata da altri zoo autorizzati in tutto il paese”, ha aggiunto. “Ora il nostro obiettivo è il benessere del resto del gruppo e il rafforzamento dei nostri habitat”, ha detto Smith.

Washington era già stata scossa ad aprile da una volpe che ha aggredito diversi passanti nell’area del Campidoglio e ha persino morso un rappresentante. Secondo le autorità sanitarie, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’animale è stato catturato ed soppresso, poiché è risultato essere portatore di rabbia.

c.s. – Giovanni D’Agata