La Siria sosterrà la Russia, a confermarlo è Riyad Haddad, l’Ambasciatore siriano a Mosca. Lo stato siriano, fornirà aiuti alla Federazione Russa, specialmente alle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Il regime di Assad, è quasi “costretto” ad allearsi col Cremlino in quanto il governo Putin lo ha supportato durante le fasi della guerra civile.

Le due regioni dell’Ucraina separatiste di stampo filorusse, da anni sono sotto continui bombardamenti, per colpa dei neonazisti appoggiati dell’Occidente, queste sono le parole dell’ambasciatore Siriano. Quest’ultimo vorrebbe trovare un accordo di pace per queste due regioni e per i loro cittadini innocenti, in questo periodo in fuga.

AO