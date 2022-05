Tennis. Roma, Nadal eliminato: passa Shapovalov in 3 set

Lo spagnolo sconfitto agli ottavi 1-6; 7-5; 6-2

(DIRE) Roma, 12 Maggio – Rafa Nadal lascia Roma. Il campione in carica degli Internazionali d’Italia è stato eliminato agli ottavi di finale da Denis Shapovalov, in tre set: 16 75 62 al Foro Italico. Il canadese, numero 16 del mondo, affronterà ai quarti Casper Ruud, numero 5 del seeding romano.

“Non sono una vittima e non voglio dare una visione negativa della mia situazione, cerco di essere il più chiaro possibile in questo momento della mia carriera. Vivo con gli anti-infiammatori per potermi allenare, altrimenti non posso allenarmi. Poi arrivano sere come queste in cui non posso giocare. Spero che la mia testa mi permetta di accettare che i miei giorni sono così, fino a quando la mia testa mi dirà basta, che non si può vivere con così tanto dolore ogni giorno. Lo dico col cuore, gioco per essere felice, ma il dolore ti rovina la felicità, non solo per il tennis ma per la vita. Mi piace molto la competizione, ma mi dà anche molta infelicità per il dolore quotidiano. Credo che la mia testa sia preparata per accettare questa situazione. Credo che entro una settimana e mezza recupererò. Spero solo che il piede mi permetta di giocare, non chiedo altro”.

Così Rafa Nadal ha commentato in conferenza stampa la sua eliminazione agli ottavi degli Internazionali di Roma. (Pic/ Dire) 22:37