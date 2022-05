Regione Lombardia. Fontana: sono felice! Ho tolto un peso alla mia famiglia

Ringrazio chi mi ha sostenuto, ho sempre creduto nella giustizia’

(DIRE) Milano, 13 Mag. – “Sono felice. Felice innanzitutto per aver tolto un peso enorme ai miei figli e a mia moglie. E poi i lombardi, tutti quei lombardi, e sono moltissimi, che mi hanno sempre sostenuto”. Sono le prime parole rilasciate dal Governatore lombardo Attilio Fontana dopo che il gup di Milano lo ha prosciolto nel pomeriggio per il cosiddetto ‘caso camici’, inchiesta scattata nel 2020. Il governatore condivide così con i propri sostenitori “la soddisfazione di vedere riconosciuta la mia onestà e la mia volontà di agire sempre, solo e comunque per il bene dei miei cittadini”. Infine, Fontana ringrazia i suoi legali, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, “per il grande lavoro che ci ha consentito di avere giustizia, nella quale- osserva- ho sempre avuto fiducia”. (Nim/ Dire) 16:56 13-05-22