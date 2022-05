ONU: con il conflitto in Ucraina 100 milioni di sfollati nel mondo

Mai così tanti sfollati e rifugiati nel mondo come in questo periodo. Un record negativo di oltre 100 milioni di persone che sono costrette a fuggire nel mondo dalle loro terre di appartenenza a causa di conflitti e guerre. Il numero si è rimpinguato con quanto sta accadendo in Ucraina. Lo rende noto l’Alto Commissariato delle NAzioni Unite (ONU): “Il numero di persone costrette a fuggire dai conflitti, dalla violenza, dalle violazioni dei diritti umani e dalle persecuzioni ha ormai superato per la prima volta il traguardo sconcertante di 100 milioni, sostenuto dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti“. Un dramma che deve essere assolutamente supportato da una gestione programmata e globale.

