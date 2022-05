Algeria. Casellati riceve Tebboune su Ucraina, energia, cibo e migranti

(DIRE) Roma, 26 Mag. – Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in Senato il Presidente della Repubblica di Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in visita di Stato in Italia. Al centro del colloquio, le eccellenti relazioni bilaterali fra i due paesi, la situazione di sicurezza nel Mediterraneo, il conflitto in Ucraina e le sue ripercussioni sul mercato energetico e sull’approvvigionamento alimentare, con un preoccupante aumento del rischio di carestie, instabilità e flussi migratori dai paesi più vulnerabili. “Ogni sforzo diplomatico deve essere intrapreso per favorire, al più presto possibile, un cessate il fuoco in Ucraina e un percorso negoziale che veda coinvolti, oltre alle parti in conflitto, i principali attori internazionali” ha dichiarato il Presidente del Senato. “Difficoltà e battute d’arresto non mancheranno in questo commino, ma non dovranno condizionare l’impegno della comunità internazionale per la cessazione del conflitto e la costruzione della pace”, ha concluso il Presidente Alberti Casellati. (Com/Sor/ Dire) 18:00 26-05-22