Reggio Calabria, conclusa con straordinario successo la tappa calabrese di “Notre Dame de Paris”

Si è conclusa ieri sera al Palacalafiore di Reggio Calabria la tappa calabrese della “pietra miliare” dello spettacolo italiano e mondiale “Notre Dame de Paris”, tra emozioni, cori, applausi e lunghe standing ovation.

Tre giorni, con sei repliche e un nuovo record di oltre 15000 spettatori, di cui ben 8000 studenti di tutte le scuole della Calabria e della Sicilia.

L’evento fa parte di “Fatti di Musica 2022”, 36° edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore organizzato da Ruggero Pegna, che ha premiato la produzione di David e Clemente Zard come “Migliore Opera Musicale Moderna” per i suoi innumerevoli record. Il premio, raffigurante la Cattedrale di Notre Dame, riporta anche il celebre slogan che accompagna ancora l’Opera: “La musica non è mai stata così spettacolare”, coniato proprio da David Zard, storico produttore internazionale. A ricordare la straordinaria figura di Zard e consegnare il premio nelle mani di Giò Di Tonno e Lola Ponce, è stato lo stesso promoter Ruggero Pegna, che ha iniziato la sua ultra trentennale avventura proprio con lui.

I protagonisti principali dell’opera – per questo ventesimo anniversario si è riunito il cast originale del debutto italiano a Roma, avvenuto il 14 marzo 2002 – sono: Lola Ponce, nei panni di Esmeralda, Giò Di Tonno in quelli di Quasimodo, Vittorio Matteucci in quelli di Frollo, Leonardo Di Minno in Chopin, Matteo Setti in Gringoire, Graziano Galatone in Febo, Tania Tuccinardi in Fiordaliso. Il cast è completato da 30 strabilianti artisti, tra ballerini, acrobati e breaker.

Ma a rendere Notre Dame De Paris il musical più celebre del mondo sono soprattutto le musiche di Riccardo Cocciante, le liriche di Luc Plamondon, la regia di Gilles Maheu, le coreografie di Martino Müller, le scenografie di Christian Rätz, i costumi di Fred Sathal, le luci di Alain Lortie, il suono di Manu Guiot, gli arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top e Serge Perathoner.

Notre Dame de Paris Musical, tratto all’omonimo romanzo di Victor Hugo, ha conquistato sia grandi che piccoli. E’ un capolavoro assoluto che ancora oggi a distanza di oltre vent’anni – ricordiamo che il primo debutto fu il 16 settembre 1998 a Parigi – è in grado di rapire l’anima di tutti. E’ un’escalation di suoni, colori, meraviglia. Tutti gli artisti sul palco, nessuno escluso, in un tutt’uno con le scenografie, coinvolgono i sensi del pubblico in ascolto. E’ un continuo brivido sulla pelle ad ogni scena, ad ogni parola, ad ogni nota.

E come recita Gringoire ne Il tempo delle cattedrali:

“Storia d’amore e di passione

E noi gli artisti senza nome

Della scultura e della rima

La faremo rivivere

Da oggi all’avvenire”.

Katia Germanò