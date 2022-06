Ragusa, incendio macchia mediterranea a Ispica

Dal primo pomeriggio del 2 Giugno, il personale dei Vigili del Fuoco, della Forestale di Ragusa e volontari della Protezione Civile, sono intervenuti con idonei automezzi a Ispica, nell’area sottostante il campo il campo sportivo per un vasto incendio di vegetazione.

Le squadre presenti hanno lavorato per far fronte all’avanzare delle fiamme che minacciavano gli insediamenti civili, ed in particolare villa principe di Belmonte e l’Hotel torre del Mare. Sul posto anche mezzi aerei della flotta statale con canadair.

Il lavoro congiunto delle componenti AIB (VVF, Forestale Volontari di P.C. e strutture comunali) ha permesso di limitare i danni solo alla vegetazione.

