Trapani. Arrestato presunto autore dell’incendio di un ristorante

Comando Provinciale di Trapani – Trapani , 06/06/2022 08:24

I Carabinieri della Sezione Operativa delle Compagnia di Trapani, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura, hanno arrestato un pastore trapanese 33enne, sul quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza per l’incendio del ristorante “B.B”. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, hanno minuziosamente ricostruito la possibile dinamica dei fatti.