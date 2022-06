Un uomo di 78 anni è stato trovato cadavere in casa sua a Polistena, dagli agenti della Polizia di Stato allertati da un parente che da diversi giorni non aveva notizie dall’anziano. La morte al momento, rappresenta un mistero per gli investigatori come riporta il sito dell’ANSA. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per aprire la porta dell’abitazione. Sul posto a Polistena per i rilievi anche la Polizia Scientifica, pare infatti che l’appartamento fosse a soqquadro.

