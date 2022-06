Unicef “Coloriamo il futuro”, Claudia Conte produttrice e conduttrice dell’evento Charity: “Diamo ai bambini ucraini e alle loro famiglie nuovi colori per il futuro”

Presenti Leo Gassman, Vessicchio, Zarrillo, Max giusti e tanti altri

Oggi Mercoledì 8 Giugno presso il Teatro Centrale di Roma si terrà il Charity Event “Coloriamo il futuro”, in favore di UNICEF Italia, ideato e prodotto da Claudia Conte, imprenditrice culturale da sempre attenta ai temi di responsabilità sociale. “Coloriamo il futuro” è un inno alla solidarietà e all’accoglienza, un evento di beneficienza in favore dei programmi dell’UNICEF per l’emergenza in Ucraina, con l’obiettivo di fornire aiuti essenziali e protezione ai bambini e alle loro famiglie.

Tante le personalità presenti alla serata tra cui la Presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace, il Direttore Generale Paolo Rozera, il portavoce Andrea Iacomini, i Goodwill Ambassador Beppe Vessicchio e Gabriele Corsi, e altri autorevoli rappresentanti dell’UNICEF che ogni giorno si spendono per la protezione dei bambini.

Sul palco del Teatro Centrale si esibiranno, accompagnati dalla stessa Claudia Conte, tanti personaggi del mondo dello spettacolo: Max Giusti, Michele Zarrillo, Leo Gassman, Annalisa Minetti, Antonio Giuliani, Aurora Ruffino, Maria Pia Calzone, Pino Calabrese, Ingrid Muccitelli, Cinzia Leone, Daniela Poggi, Jonis Bashir, Luca Capuano. La regia dello spettacolo è di Marcello Cirillo, i contributi autoriali a cura di Angela Prudenzi, gli allestimenti a cura di 20ventuno.

Tante e di grande impatto emotivo le sorprese nel corso della serata. Le piccole enfant prodige della musica, Diana e Daniella Dvalishvili, le sorelline di 9 e 7 anni fuggite dalle bombe in Ucraina, si esibiranno al pianoforte con toccanti brani delle loro terre. Attesa anche la violinista russa Ksenia Milas che si esibirà con suo marito, il violinista ucraino Oleksandr Semchuk per lanciare un messaggio di pace attraverso la musica che unisce culture, popoli e idee in una armonica e perfetta forma di bellezza. Tra i presenti anche la vicepresidente del CONI Silvia Salis e, accompagnati da Eagle Pictures, Marco Bocci, Paolo Conticini, Daniele Liotti, Mirca Viola, Maite Bulgari. Tante le importanti aziende e istituzioni finanziarie che hanno donato in favore dell’UNICEF grazie a questo evento: Banca Sella, Banca del Fucino, Cerved, CheBanca!, Circolo Canottieri Aniene, Eagle Pictures, Fondazione KPMG, Iconsulting, Ilbe, TaTaTu, La Lucente, MAG, Net Insurance, NEXI, Open Economics, Poste Italiane, Tonucci & Partners, SACE.

“Con questa serata speciale useremo i colori e i loro significati profondi per colorare idealmente il futuro di tanti bambini che hanno gli occhi spenti dopo aver visto immagini inconcepibili di odio e violenza. Tutti noi dobbiamo impegnarci, e sicuramenteUNICEF ci dà il migliore esempio, per colorare il futuro dei bambini ucraini e delle loro famiglie, dar loro una speranza, regalare un’occasione di sorriso e di gioia.” Così la giovane Conte si esprime riguardo l’evento dell’8 giugno che si preannuncia molto significativo. “A nome dell’UNICEF Italia voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso questa serata possibile” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Proteggere i bambini più vulnerabili è la nostra missione. Siamo grati a tutti gli ospiti che, con le loro donazioni, ci consentiranno di aiutare migliaia di bambini nel mondo, garantendo loro un futuro migliore”.