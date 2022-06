17.00 – Un 31enne di Ciro Marina, ha perso la vita a causa di un violento incidente stradale questa mattina sulla Statale 106 nella zona di Strongoli Marina in provincia di Crotone. Lo scontro tra l’auto ed un camper, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato nei pressi di un incrocio. A Strongoli, il tratto interessato, km 261,800, la Statale 106 è stata chiusa al traffico veicolare per ore in entrambi i sensi di marcia.

FR