RDC. Toti: Da strumento Welfare diventi politica attiva lavoro

(DIRE) Genova, 15 Giu. – “Il reddito di cittadinanza va modificato e reso uno strumento di politiche attive del lavoro, non più di welfare. Viviamo una situazione surreale, con un tasso di disoccupazione stabile e il mercato del lavoro che non trova professionalità che servirebbero a far crescere l’economia: non ha molto senso, è uno degli effetti secondari del reddito di cittadinanza”. Così il presidente della Regione Liguria e fondatore di Italia al centro, Giovanni Toti, a “Timeline” su Sky Tg24. “Se il reddito di cittadinanza è welfare puro, ovvero un sostegno alle fasce più deboli, è una cosa- prosegue il governatore- se deve essere uno strumento per formare nuovi lavoratori e poi trovargli un impiego, deve essere modificato. Continuiamo a pagare chi perde lavoro ed è fondamentale garantire la rioccupabilità delle persone, ma deve essere collegato a un serio piano di formazione e assunzione, passando attraverso la concertazione con le aziende”. (Sid/ Dire) 16:45 15-06-22