Morto sul lavoro a Cosenza. Paolo Capone, Leader UGL: “Urgono misure a tutela dei lavoratori. Stragi inaccettabili”

“Esprimo il cordoglio dell’UGL alla famiglia dell’operaio morto in un tragico incidente sul lavoro all’interno della Centrale del Mercure di Laino Borgo, in provincia di Cosenza. L’ennesima morte sul lavoro di fronte la quale non possiamo far finta di nulla. In tal senso chiediamo alle istituzioni nazionali e locali interventi immediati volti ad intensificare i controlli e rafforzare la formazione dei lavoratori riguardo la sicurezza sul lavoro.

Con il tour ‘Lavorare per vivere’, l’UGL vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno delle morti bianchi e ribadire, ancora una volta, basta stragi sul lavoro.” Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL e Ornella Cuzzupi, Segretario Regionale UGL Calabria, in merito all’infortunio sul lavoro in provincia di Cosenza in cui ha perso la vita un operaio.