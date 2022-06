Tanzania: quando il denaro sostituisce l’umanità

L’organizzazione non governativa Amnesty International, ha affermato che le autorità devono urgentemente fermare il violento sgombero forzato della comunità indigena Masai a Loliondo nello Stato della Tanzania, e procedere con un’indagine. Una violenta repressione che ha causato decine di morti, feriti e dispersi. Sono 70.000 gli indigeni Masai che rischiano di essere sfrattati dallo loro terra, per lasciarla ad un’attrazione turistica, destinata alla caccia e al “divertimento”. Il 10 Giugno il popolo del Masai, ha fatto sentire la propria voce con una protesta pacifica, ma le autorità locali hanno aperto il fuoco, causando 30 feriti e un morto. E’ da inizio anno che il Governo cerca di mettere alla porta la comunità di Masai.

Game Reserve, vengono chiamate così in Africa, sono riserve destinate alla caccia di selvaggina e animali selvatici. Un’area dove la caccia è consentita con regolare permesso, anche a specie in via di estinzione ( Fonte: Ansa.it).

