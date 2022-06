Migranti. Sea Eye 4 in Sicilia con 490 a bordo: serve un porto sicuro

(DIRE) Palermo, 17 Giu. – La nave ONG Sea Eye 4, con 490 persone a bordo, si trova nelle acque di fronte alla costa ragusana. Quattro dei migranti a bordo dell’imbarcazione, giunta in mattinata in Sicilia, hanno dovuto lasciare la nave per via delle loro condizioni di salute: tra loro anche una donna all’ottavo mese di gravidanza.

Nell’evacuazione è stata impegnata la guardia costiera. “Abbiamo un numero elevato di persone a bordo che hanno bisogno di cure mediche, una esigenza che il nostro team sanitario non può coprire da solo ancora per molto tempo – afferma Gorden Isler, presidente di Sea Eye -.

Siamo attrezzati per il primo soccorso e per le situazioni di emergenza, ma non per gli altri interventi. Stiamo curando molte persone ustionate ma il materiale medico a nostra disposizione sta finendo. Tutte le persone a bordo hanno bisogno di un porto sicuro e di assistenza medica il prima possibile".