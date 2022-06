PNRR. Siracusano: grazie a FI 1200 assunzioni nella giustizia

(DIRE) Roma, 19 Giu. – “Grazie al prezioso lavoro della maggioranza di governo, e in modo particolare del sottosegretario Francesco Paolo Sisto e della senatrice Fiammetta Modena, tanti lavoratori che operano da anni, con contratti a tempo determinato, presso il Ministero della Giustizia vedranno finalmente riconosciuti i propri meriti.

Con un importante emendamento al decreto Pnrr 2, approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato, si dà, infatti, il via libera alle assunzioni a tempo indeterminato di tante professionalità, fino a 1200 operatori giudiziari, fondamentali per il comparto giustizia, figure che in tanti anni hanno acquisito competente ed esperienze. Una bella notizia, frutto dell’impegno concreto di Forza Italia nell’esecutivo Draghi”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della commissione Giustizia di Montecitorio. (Com/Anb/ Dire) 17:40 19-06-22