Sanità: accordo regione-sindacati su stabilizzazione personale covid

Sanita’ – Catanzaro, 20/06/2022

“In data 20 Giugno 2022, facendo seguito agli incontri del 9 giugno u.s., è stato sottoscritto tra la Regione Calabria e le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Area Sanità l’Accordo per l’applicazione dell’art. 1, comma 268, L. 234/21. Regione e Sindacati, nella comune consapevolezza della necessità di un rafforzamento strutturale del Servizio sanitario regionale, hanno condiviso l’iter procedurale finalizzato alla approvazione di Piani assunzionali potenziati rispetto alle dotazioni vigenti e alle stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.

Il testo dell’Accordo sottoscritto prevede, inoltre, al fine di garantire la continuità dei servizi e non compromettere lo svolgimento di attività essenziali, strettamente connesse alle esigenze di tutela della salute pubblica, l’emanazione di apposita circolare volta a disciplinare il mantenimento in servizio del personale precario coerente e correlato con i Piani dei fabbisogni e delle assunzioni”. È quanto si legge in una nota del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Fonte: https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28862