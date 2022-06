Draghi: Io e Italia cerchiamo pace ma posizioni Ucraina e Russia inconciliabili

(DIRE) Roma, 22 Giu. – “L’Italia e io cerchiamo questa pace, l’abbiamo cercata sin dall’inizio, ma per mettersi seduti e cominciare a delineare un piano di pace” ma per “una parte che oggi sta continuando a cercare una guerra, e cercando posizioni di vantaggio, solo quando saranno state stabilizzate in Ucraina si potrà parlare di pace.

L’altra parte, l’Ucraina, dice prima ve ne dovete andare poi cominciamo a parlare, sono due posizioni inconciliabili”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo sdice nell’aula della Camera in sede di replica dopo le comunicazioni in vista del Consiglio UE. (Ran/Dire) 11:40 22-06-22