“Fashion Show” a Villa Mazzucchelli di Mazzano (BS). Grande attesa per questa prima edizione

Tutto pronto per la prima edizione dell’evento moda che si terrà Domenica 26 Giugno 2022 nella prestigiosa location di Villa Mazzucchelli a Mazzano (BS). Saranno 7 gli stilisti che parteciperanno alla Kermesse per presentare le loro collezioni, frutto dell’ estro creativo e del talento. La passerella sarà l ‘occasione per promuovere e valorizzare l’ artigianato e il made in Italy.

Moda e spettacolo saranno gli elementi che caratterizzeranno l ‘evento, il cui inizio è previsto alle ore 15, per culminare al termine dei quadri moda, con un ricco aperitivo in una location davvero suggestiva. Un plauso per l’ organizzazione alla instancabile Angela Cannata, che dopo lo strepitoso successo della “Garda Fashion Week 2021” , ha affidato nuovamente la conduzione della Kermesse ai bravissimi presentatori Marilena Alescio e Leo Lionel. Appuntamento a Villa Mazzucchelli Domenica 26 Giugno dalle ore 15.