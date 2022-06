Festa del minibasket al Palacalafiore organizzata dal Supporter Trust Viola

È stato un bellissimo pomeriggio di sport e condivisione quello svoltosi al PalaCalafiore nel pomeriggio di ieri, Venerdì 24.

Il torneo di minibasket Summer day neroarancio, organizzato dal Supporter Trust, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Fip Calabria, ha visto la partecipazione di tanti minicestisti festanti appartenenti a diverse società di Reggio Calabria e della sua provincia: Alan basket Gioia Tauro, Lumaka , Vis, Basket Pellaro, Pgs Modena, Pallacanestro Viola, Jumping.

Supportati dai loro istruttori e dai ragazzi del settore giovanile della Viola arbitri degli incontri, tutti i miniatleti si sono sfidati divertendosi in un momento di festa collettiva all’insegna della condivisione di valori di fairplay e amicizia.

La manifestazione si è svolta su 3 campi, per un totale previsto di 18 incontri con una bella affluenza di genitori e dirigenti delle varie società che hanno reso la cornice calorosa ed appassionata. Alla fine del torneo ogni bimbo ha ricevuto la bella tshirt dell’Evento.

Durante il torneo è stata consegnata una targa alla famiglia Vazzana in ricordo di Pasquale nel giorno del suo compleanno e il Premio Fair Play Massimo Mazzetto a Niccolò Alescio per la sua disponibilità e il suo supporto non solo ai compagni ma anche alla prima squadra Grazie a tutti per aver accolto con entusiasmo l’invito e in particolare al Supporter Trust per averci dato l’opportunità di partecipare ad un grande momento di festa e coinvolgere i nostri minicestisti neroarancio in un bellissimo pomeriggio condiviso. Grazie come sempre ad Evermind e Progetto 5 per il prezioso supporto.