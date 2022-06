200 € in busta: pronto il modello di autocertificazione

L’Inps ha fornito le istruzioni sull’indennità una tantum di € 200 prevista dal Decreto Aiuti a favore di lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di lavoratori.

Per i primi, l’indennità è riconosciuta in automatico dai datori di lavoro ai lavoratori in possesso dei relativi requisiti nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 previa acquisizione (ad eccezione dei dipendenti delle PP.AA.) da parte del datore di lavoro della dichiarazione resa dal lavoratore attestante la non titolarità delle prestazioni previste dall’art. 32 del D.L. 50/2022.

Per i titolari di trattamenti pensionistici/assistenziali, nonché per i beneficiari di altre indennità di assistenza al reddito e di quelli beneficiari delle indennità previste dai DD.LL. 41/2021 e 73/2021 non è richiesta la presentazione di alcuna domanda, in quanto all’erogazione dello stesso provvede d’ufficio l’Inps.

Infine, per l’erogazione a favore di co.co.co., lavoratori stagionali e dello spettacolo, autonomi occasionali, venditori a domicilio e domestici, è richiesta la presentazione della domanda all’Inps.

