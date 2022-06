Da venerdì 1 Luglio online le “Le avventure di Baby Lucre” di Viviana Fornaro Brambilla

Viviana Fornaro Brambilla, nasce a Magenta il 16 febbraio del ’92, insieme alla musica di Michael Jackson ed alla buona cucina, rigorosamente mediterranea. Nel suo sangue, del resto, scorrono arancini e cannoli siciliani, come richiamano le sue origini.

È una ragazza curiosa ed energica, tanto da iniziare l’attività giornalistica ad appena 17 anni, durante un periodo di stage, confermandosi in seguito, all’età di 24 anni, membro dell’ODG (Ordine dei Giornalisti).

Per lei, interviste a tutto tondo, convegni serali, sfilate mondane, riunioni a qualsiasi ora del giorno, diventano pane quotidiano, tant’è che non può farne più a meno. D’altra parte, ha sempre scritto: i migliori testi, la sua maestra delle elementari, li ricorda ancora. Alle medie, si occupava lei di gruppi classe, fungendo da rappresentante, così sul campo sportivo, la pallavolo, altra grande passione. Probabilmente il mantra della nonna materna, ha funzionato perfettamente su di lei: “volere è potere” e così fu.

Una penna sul pezzo come la sua, scrive presso canali web in qualità di freelance, ma anche nel suo blog personale, nato nel 2016 dal nome “Vite in Matrioska”.

Un altro grande amore, quello per cui batte il cuore anche con l’inchiostro appoggiato al tavolo, si chiama Fabrizio, l’uomo che ha sposato tre anni fa, da cui è nata la loro meraviglia: Lucrezia.

A tal proposito, oggi, mamma Viviana, regala il suo 4°libro alla primogenita che il 1°luglio soffierà ben 2 candeline.

Un pensiero originale che dura nel tempo, come le piace definire, un inno alla vita, alle cose belle che di giorno di giorno si apprendono dai più piccoli che spesso ci insegnano senza saperlo.

Un racconto di 20 pagine, adatto ai più piccoli: mi immagino Le avventure di Baby Lucre, tra le mani di tutti quei genitori che condividono il piacere della lettura e quindi del leggere ad alta voce, una favola reale, basata sulla nostra quotidianità, da cui ovviamente ho tratto spunto. Consiglio di abituare le nostre creature, ad un buon utilizzo social. Abbiamo in mano strumenti straordinari, i quali utilizzati in modo consapevole, possono divenire degli ottimi dispositivi per ricerche, approfondimenti e tanto altro che interessa la cultura. Abituiamoli a fotografare con gli occhi e meno con i cellulari: di quest’ultimi, potremmo averne bisogno solo al… bisogno!

Le avventure di Baby Lucre, da venerdì 1 Luglio, potranno essere sfogliate virtualmente, sulle migliori piattaforme digitali (Amazon, Mondadori, Hoepli, Feltrinelli…).

Non perdetevele!