Treni. Da Roma a Maratea in meno di tre ore con le Frecce

(DIRE) Potenza, 30 Giu. – “In meno di tre ore da Roma si può raggiungere con le Frecce Maratea, la perla del Tirreno, cosi come da Reggio Calabria. Offerta che si arricchisce anche con Intercity e Regionali”. Lo ha detto Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia, alla conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione di Marateale – Premio internazionale Basilicata che si terrà dal 27 al 31 Luglio nella perla del Tirreno, all’Hotel Santavenere. La conferenza ha avuto luogo durante un viaggio da Roma a Maratea in Frecciarossa.

“Sono previsti anche sconti per chi sceglierà di partecipare al festival utilizzando il treno – ha aggiunto Corradi -. Un modo concreto per promuovere la mobilità collettiva come stimolo a una sempre maggiore coesione territoriale e allo sviluppo del Paese. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di avvicinare sempre di più le persone a scegliere il treno per raggiungere le località di mare e montagna. Anche quest’estate infatti abbiamo collegato numerose località turistiche con il treno offrendo collegamenti capillari con i Link”. (Anm/Dire) 17:45 30-06-22