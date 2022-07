AeQuilibrium Cup–Trofeo delle Regioni: vittoria per i ragazzi del Veneto e le ragazze della Lombardia

Salsomaggiore Terme (PR). Si è conclusa oggi una settimana di grande pallavolo giovanile che ha visto la partecipazione di 42 rappresentative, 21 maschili ed altrettante femminili. A trionfare nel torneo maschile, al termine di un match molto avvincente, nella finale dell’AeQuilibrium Cup–Trofeo delle Regioni è stata la selezione del Veneto.

Nel torneo femminile, invece, è stata la Lombardia ad aggiudicarsi il titolo della 37esima edizione del Trofeo delle Regioni giocato tra Salsomaggiore Terme, Alseno, Castell’Arquato, Fontanellato, San Secondo Parmense e Noceto. Questo dunque il responso del campo, al termine delle due finali che hanno animato la mattinata del Palasport impreziosito da una bella cornice di pubblico.

Alla presenza dei vicepresidenti federali Adriano Bilato e Luciano Cecchi, nella finale 1°-2° posto maschile la formazione Veneta ha superato la Toscana per 3-1 (25-23, 25-22, 21-25, 25-20). Il Veneto si piazza così sul gradino più alto del podio dopo l’ultimo successo ottenuto nel 2017.

Nella finale per il terzo e quarto posto, giocata ieri a Salsomaggiore, i padroni di casa dell’Emilia Romagna si sono imposti sulla formazione del Veneto con il punteggio di 2-0 (25-23, 25-23).

Tornando alla finale per il titolo maschile l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le due selezioni hanno battagliato punto a punto (5-5). Con il passare delle azioni però il Veneto ha trovato l’allungo decisivo che ha chiuso il parziale 25-23. Il secondo set è stato contraddistinto ancora da una buona partenza del Veneto. Dopo una fase di equilibrio nella parte centrale del set, i ragazzi di coach Giorgio Sabbadin hanno allungato e sono stati in grado di chiudere con il punteggio di 25-22. Nel terzo set, invece, è stata la toscana a scappare subito in avanti, mostrando un buon giorno. La selezione veneta ha tentato di recuperare, ma la squadra toscana ha controllato la situazione ed è stata in grado di chiudere 25-21. Nell’ultimo set, poi, le due formazioni hanno continuato a giocare punto a punto dandosi battaglia fino al termine del match, ma i ragazzi del Veneto avevano qualcosa in più e hanno chiuso avanti conquistando la vittoria finale (25-20).

Nella finale femminile che si è disputata a seguire al Palasport di Salsomaggiore la Lombardia si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) contro il Piemonte. La prima parte del primo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio; la Lombardia però con tanta determinazione ha dato una sterzata e allungato sulle avversarie (18-15) andando a chiudere la prima frazione con il punteggio di (25-20). Nel secondo parziale la gara è tornata in equilibrio fino al 17-17, momento in cui la Lombardia ha prodotto un bel break, portandosi sul (20-17). Il finale è diventato combattutissimo con la Lombardia che è stata brava a chiudere il proprio favore il parziale 25-23. Nel terzo set, invece, è stato il Piemonte a scappare subito avanti con la Lombardia costretta ad inseguire. La selezione lombarda però è stata brava a ricompattar si ed ha ripreso le redini del gioco fino al conclusivo 25-16 che ha permesso loro di conquistare il trofeo 2022.

Tante le autorità presenti alla Cerimonia di Premiazione: Silvano Brusori presidente FIPAV Crer, Piero Cezza presidente FIPAV Lombardia, Gianmarco Modi presidente FIPAV Toscana, Paolo Marangon presidente FIPAV Piemonte, Roberto Maso presidente FIPAV Veneto i consiglieri federali Letizia Genovese e Gianfranco Salmaso, Filippo Fritelli sindaco di Salsomaggiore Terme e Giuseppe Dovani vice sindaco di Castell’Arquato. A conferire i premi di MVP femminili e maschili durante la cerimonia di chiusura è stata l’ex campionessa azzurra Francesca Piccinini, in qualità di ambassador del brand AeQuilibrium.

Nella serata di ieri, invece, si è svolta la cerimonia di premiazione presso la Pinko Arena di Parco Mazzini a Salsomaggiore per le squadre classificate dal quarto al ventunesimo posto.

Si conclude quindi l’edizione 37 dell’AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni, manifestazione organizzata quest’anno dal CR Fipav Emilia Romagna con il sostegno del CT FIPAV Parma. Il Trofeo delle Regioni rappresenta dal 1982 un importante veicolo di quei valori di sportività e condivisione che la Federazione Italiana Pallavolo da sempre è attenta promotrice.

Adriano Bilato vice presidente Federazione Italiana Pallavolo: “Sono veramente soddisfatto e vedere qui più di 500 ragazzi mi riempie il cuore di gioia. Dopo due anni, a causa della situazione pandemica che abbiamo vissuto, siamo tornati ad organizzare il Trofeo delle Regioni che è la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile, rappresentando il culmine dell’attività portata avanti a livello territoriale e regionale. Voglio fare poi i complimenti al comitato Fipav Crer e al CT Fipav Parma per l’organizzazione direi perfetta di questa manifestazione a Salsomaggiore e nei comuni limitrofi. È doveroso poi un ringraziamento alla Regione Emilia Romagna e tutti i comuni coinvolti nell’organizzazione per il supporto costante che abbiamo avuto in questi ultimi mesi di avvicinamento all’evento. Concludo, infine, ringraziando il nostro nuovo main sponsor AIA, che attraverso il brand AeQuilibrium ha deciso di affiancarci in questo percorso di promozione della pallavolo giovanile.

Risultati 1° – 2° posto

Maschile: Toscana-Veneto 1-3 (23-25, 22-25, 25-21, 20-25)

Femminile: Lombardia-Piemonte 3-0 (25-20, 25-23, 25-16)

Classifica maschile: 1.Veneto 2.Toscana 3.Lombardia 4.Emilia Romagna 5.Trentino 6.Sicilia 7.Lazio 8.Marche 9.Campania 10.Umbria 11.Puglia 12.Friuli Venezia Giulia. 13.Abruzzo 14.Piemonte 15. Liguria 16.Sardegna 17.Alto Adige 18.Calabria 19. Valle d’Aosta 20.Basilicata 21.Molise

Classifica femminile: 1.Lombardia 2.Piemonte 3.Emilia Romagna 4.Veneto 5.Lazio 6. Toscana 7. Trentino 8. Sardegna 9.Puglia 10.Friuli Venezia Giulia 11.Sicilia 12.Abruzzo 13.Campania 14.Liguria 15.Calabria 16.Marche 17.Alto Adige 18.Molise 19.Umbria 20.Valle d’Aosta 21. Basilicata

Premi individuali maschili

Miglior Centrale: Gioele Taiwo (Lombardia)

Miglior Schiacciatore: Alessandro Chinello (Veneto)

Miglior libero: Andrea Usanza (Lombardia)

Miglior Palleggiatore: Antonio Ravagnan (Veneto)

MVP: Mati Pardo (Toscana)

Premi individuali femminili

Miglior Centrale: Sofia Moroni (Lombardia)

Miglior Schiacciatrice: Martina Susio (Lombardia)

Miglior libero: Elena Arici (Lombardia)

Miglior Palleggiatrice: Asia Spaziano (Emilia Romagna)

MVP: Ludovica Tosini (Piemonte)

Il roster della formazione Campione del torneo maschile

Veneto: Alessandro Benacchio, Simone Bertoncello, Filippo Bortoletto, Davide Boschini, Alessandro Chinello, Hristo Hristov, Francesco Malosso, Leonardo Michielon, Giacomo Piovan, Alessandro Ramazzina, Antonio Ravagnan, Francesco Sella, Giovanni Tosatto. All. Giorgio Sabbadin.

Il roster della formazione Campione del torneo femminile

Lombardia: Elena Arici, Emma Cantamessi, Giulia Colleoni, Valentina Gatti, Sofia Moroni, Federica Pavesi, Caterina Peroni, Giada Ribaldi, Francesca Sofia Ricci, Alice Santoro, FGaia Spiriti, Martina Susio, Carola Tesoro. All. Matteo Prezioso.

Albo d’oro maschile

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

Albo d’oro femminile

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

comunicato stampa FIPAV