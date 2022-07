Montagna. Comune Courmayeur: qui ghiacciaio sicuro, turisti vengano pure

(DIRE) Aosta, 6 Lug. – Le immagini della tragedia in Marmolada “hanno creato un’alta attenzione mediatica che ha coinvolto anche Courmayeur per la presenza del Ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret, vallata che si trova a cinque chilometri dal centro del paese”, ma proprio il Comune di Courmayeur assicura che non ci sono rischi nè pericoli. “A Courmayeur tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente e coloro che hanno prenotato in questi giorni le proprie vacanze ai piedi del Monte Bianco possono godere serenamente dei panorami e delle belle passeggiate in montagna, nonché delle attività e appuntamenti organizzati sul territorio”, assicura l’amministrazione.

La quale, si legge in una nota, “ritiene opportuno e doveroso precisare agli ospiti in arrivo e presenti nella località che le misure preventive di Protezione civile legate al Ghiacciaio di Planpincieux in Val Ferret sono da diversi anni normale routine in alcuni periodi dell’anno e fanno parte del sistema di Protezione Civile comunale, che prevede azioni definite e puntuali, legate alla viabilità e all’accesso alla Valle Ferret. Sono misure preventive e di pre-allertamento al fine di garantire la maggior sicurezza per i residenti e ospiti di Courmayeur. Sono misure legate, oltre al monitoraggio del Ghiacciaio, alle condizioni meteo che in particolari occasioni, quali ad esempio forti temporali, possono determinare criticità idrogeologiche e altri rischi come in tutti i territori montani e non solo”. (Mac/ Dire) 19:48 06-07-22