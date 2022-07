Domani 14 Luglio ricorre il 52° anniversario della rivolta di Reggio, la destra reggina lo ricorda con diverse le iniziative

Il comitato 14 Luglio, cui aderiscono: i circoli di Fratelli d’Italia, il Centro Studi Tradizione Partecipazione, Fiamma Tricolore, Gioventù Nazionale, nuovo fronte politico, Reggio Futura, Stanza 101, in occasione del 52° anniversario delle rivolta di Reggio Calabria, comunica le iniziative previste per celebrare l’evento, per ricordare i caduti e il leader di quei moti il sen. Ciccio Franco:

a cura del nuovo fronte politico è in corso la registrazione di un cortometraggio

GIOVEDI’ 14 LUGLIO

ORE 18,30: DEPOSIZIONE OMAGGIO FLOREALE IN RICORDO DEI MARTIRI PRESSO IL MONUMENTO ALLA RIVOLTA

ORE 18,45: DEPOSIZIONE OMAGGIO FLOREALE PRESSO LA STELE DEL SEN, CICCIO FRANCO

SABATO 16 LUGLIO

ORE 18,00 – PIAZZA S. ANNA – A CURA CENTRO STUDI TRADIZIONE PARTECIPAZIONE – INCONTRO: “La Rivolta di Reggio, un occasione mancata per il sud Italia”

LUNEDI’ 18 LUGLIO

ORE 18,00 – LIDO PEPYS – A CURA DEL CIRCOLO FdI ANTONIO E CICCIO FRANCO – CONVEGNO: “Reggio Città Metropolitana, un territorio da esaltare”

Giuseppe Agliano