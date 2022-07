Gabon. Gli elefanti minacciano l’uomo

Gli elefanti di Gabon paese dell’Africa Centrale stanno avendo un impatto enorme sul programma di conservazione della specie.

Il Gabon è diventato il principale habitat per gli elefanti, con i suoi grandi parchi nazionali che garantiscono la protezione di questo meraviglioso animale, bramato dai bracconieri per le zanne da cui si ricava l’avorio, il quale viene utilizzato per la produzione di gioielli e oggetti.

Lo Stato del Gabon vede questo animale come una minaccia. Il conflitto di lunga data con gli agricoltori si è notevolmente acuito negli ultimi anni e il 2021 ha visto le più diffuse proteste anti-elefante. Ogni anno 50 eleganti vengono uccisi per vendetta o autodifesa, mentre circa 10 persone sono state uccise dagli elefanti negli ultimi due anni e mezzo (Fonte: Adnkronos.com).

AO