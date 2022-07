Basket in lutto. E’ morto Gustavo Tolotti

Ieri è morto Gustavo Tolotti. La triste notizia si è diffusa velocemente negli ambienti sportivi ed ha seminato sconcerto ed amarezza. Tolotti ci lascia purtroppo ad appena 55 anni. Una delle leggende per i colori neroarancio e soprattutto un uomo apprezzato da chiunque lo avesse conosciuto per il suo carattere affabile e gentile.

Del professionista è facile trovare la storia personale sul web. Alto 207 cm, ala grande, braccia lunghe, intimidatore sotto le plance. Tolotti, ha vestito per 12 anni la maglia della Viola Reggio Calabria, ed in quegli anni ha anche indossato la maglia Azzurra, quindi ha anche militato squadre. “Il migliore di tutti ci ha lasciato… ciao Gus… e grazi ….“, questo il saluto di Gaetano Gebbia, storico coach della Viola Reggio Calabria, che lo ha allenato per diverse stagioni in Serie A.

Fabrizio Pace