Energia. Boom rinnovabili: 1 mln impianti 2021. Attesi 5 GW entro 2022

Energred concretizza impianto fotovoltaico in autoconsumo in Campania

(DIRE) Bologna, 18 Lug. – “Il numero degli impianti entrati in esercizio al 31 Dicembre 2021 -pari a 1.016.083 installazioni- è significativamente più elevato rispetto all’analogo dato rilevato nel 2020 (+44,8%) e risulta parimenti positiva anche la variazione della potenza installata che registra un valore di 22.594 megawatt (+25%)”, sottolineano gli analisti di EnergRed (www.energred.com), E.S.Co. impegnata nel sostenere la transizione energetica delle PMI italiane con un particolare focus sulle fonti rinnovabili e sul solare.

E per il 2022 sono attesi altri 5,1 gigawatt, tra sistemi già in funzione e quelli in attesa di collegamento, secondo quanto ha annunciato il Ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani. Insomma il numero di impianti cresce superando di gran lunga le performance del 2020 e del 2021.

Ecco allora che spostando il metodo di produzione verso fonti rinnovabili con la transizione energetica si potranno risolvere gran parte dei problemi-Paese nonché -e non meno importante- si contribuirà largamente a ridurre le emissioni e ad invertire così la rotta del cambiamento climatico.

Per le aziende è una scelta di estrema importanza strategica, perché produrre energia da impianti fotovoltaici costa un sesto rispetto alla produzione nelle centrali turbogas: una scelta significativa da un punto di vista economico ma anche a livello ambientale perché questa transizione permetterebbe una realistica riduzione delle emissioni di gas climalteranti per un volume pari a 33 milioni di tonnellate di CO2, equivalenti al 10% del totale prodotto sul nostro suolo.

Con la metodologia Energred Care&Share -poi- il passaggio alle rinnovabili per le imprese avviene a costo zero, potendo godere direttamente di un beneficio economico e di una maggiore resilienza operativa. Per dare ancor più valore sociale alla transizione energetica Energred concretizza ora un impianto fotovoltaico in autoconsumo in Campania, per i lavoratori della cooperativa WBO Italcables.

“Un virtuoso esempio di come i lavoratori possano riprendere in mano, in modalità cooperativa, il destino ed il futuro della loro azienda”, sottolinea Moreno Scarchini, Ceo di EnergRed. Per questo impianto, EnergRed ha lanciato una campagna di lending crowdfunding sul portale Ener2Crowd.com ed in appena due giorni dalla pubblicazione dell’offerta sulla piattaforma è stato raggiunto il target minimo di raccolta di 250.000 Euro.

Pochi giorni dopo il progetto è andato in “overfunding” superando i 300.000 Euro di raccolta e portando così a concludere la campagna con tre settimane di anticipo rispetto alla chiusura prevista al 30 Luglio 2022. Avvalendosi della collaborazione con Ener2Crowd.com in questa occasione è stato offerto al crowd un tasso di rendimento del 6% per 24 mesi, offrendo di fatto alle persone un’occasione per sostenere la transizione energetica del Paese ed allo stesso tempo di proteggere i propri risparmi un momento di grande difficoltà macro-economica.

Ma al di là dell’eclatante caso di WBO Italcables che ha consentito di arrivare ad un record minimo per l’energia, la metodologia Energred è in grado di garantire energia da tecnologia fotovoltaicaa tutte le imprese ad un prezzo medio omnicomprensivo di 150 Euro per MWh.

Un prezzo che può scendere fino a valori intorno ai 100 Euro per MWh nelle zone a maggiore disponibilità di risorsa solare, il che rende l’energia fotovoltaica italiana in autoconsumo la fonte più conveniente per i bilanci delle aziende e per l’ambiente, nonché la soluzione più rapida da implementare per rendersi energeticamente indipendenti. (Red/ Dire) 02:09 18-07-22