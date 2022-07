Rimini. Tenta di rubare della merce da una tabaccheria: arrestato

Nella scorsa nottata, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità marocchina di 27 anni, resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato.

Nello specifico, alle ore 00.15 circa odierne, una volante veniva inviata presso una tabaccheria sita in zona Marina Centro poiché, poco prima, il titolare dell’attività commerciale aveva sorpreso un soggetto asportare della merce dal suo negozio. Il giovane, in evidente alterazione dello stato psicofisico, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, provvedeva a riconsegnare parte degli articoli sottratti e si dava prontamente alla fuga. La scena veniva notata da una Guardia Giurata, che senza mai perdere di vista il reo, lo indicava agli agenti giunti prontamente sul posto. Il 27enne, prontamente bloccato, veniva trovato in possesso di cavetti USB e pawer bank per un valore complessivo di euro 71 circa.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, veniva tratto in arresto. Il giovane, con a carico precedenti contro il patrimonio, risultava altresì inosservante all’Ordine del Questore di Parma a lasciare il Territorio Nazionale, notificato in data 17 Giugno 2022.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.

