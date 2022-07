06.50 – I Poliziotti della Squadra mobile di Frosinone hanno intercettano in autostrada un carico di sostanza stupefacente. Arrestati quindi successivamente i 2 corrieri della droga. La cocaina, era occultata abilmente in un ‘intercapedine del veicolo. Era stata anche preventivamente trattata con del silicone e del detersivo per renderne difficile l’individuazione ai cani antidroga.

FR