Birmania, governo golpista proroga per 6 mesi lo stato di emergenza

07.30 – In base a notizia dei media ufficiali, l’esercito, che detiene il potere in Birmania, ha prorogato per altri sei mesi lo stato di emergenza. I militari sono al potere nel piccolo stato asiatico dal primo febbraio 2021, quando venne deposta la leader civile Aung San Suu Kyi.

L’attuale premier il leader golpista Min Aung Hlaing ha chiesto ai membri del governo militare “di rimanere in carica per altri sei mesi”. La richiesta è stata approvata nemmeno a dirlo, all’unanimità. Lo stato di emergenza in Birmania conferisce alla giunta militare ed al suo leader pieni poteri.

