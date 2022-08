Elezioni. Bassetti: in bocca al lupo a virologi ed igienisti candidati

(DIRE) Roma, 16 Ago. – “In bocca al lupo ai colleghi virologi e igienisti candidati alle prossime elezioni politiche. Sono sicuro che se saranno forti arricchiranno culturalmente e scientificamente il Parlamento”.

Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta su Facebook la candidatura Pd di Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, come capolista in Europa.

E su twitter il virologo aggiunge. “Dopo le illazioni, le falsità e gli attacchi personali, desidero chiarire che non ho mai richiesto di essere candidato alle prossime elezioni politiche per alcun partito. Confermo che non sarò candidato per alcun partito alle prossime elezioni politiche. Io sto per la scienza”, conclude Bassetti. (Rac/ Dire) 13:37 16-08-22