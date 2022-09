Kiev: almeno 1300 soldati ceceni nella regione del Kherson

10.30 – Continua ininterrottamente il conflitto in Ucraina, nonostante i morti ed i danni economici che questa guerra provoca in quasi tutto il mondo. In base alle fonti del quotidiano ucraino Kyiv Independent, la Russia avrebbe inviato circa 1.300 “nuovi” soldati ceceni nella Regione del Kherson.

La mossa militare di Mosca si giustificherebbe col sostegno alle truppe russe che stanno soffrendo la controffensiva delle forze ucraine. Sempre secondo fonti ucraine, si tratterebbe di “Kadyrovtsy”, i soldati ceceni sarebbero appartenenti alla milizia paramilitare che opera al fianco di Kadyrov, leader ceceno “fedelissimo” di Putin.

