Bari: la Polizia di Stato arresta 4 persone per tentato furto in appartamento

I poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari hanno arrestato 4 uomini per per tentato furto in appartamento

Nella mattinata del 9 Settembre a Bari, nel quartiere San Pasquale, la Polizia di Stato ha arrestato 4 persone, presuntivamente responsabili, (accertamenti ancora nella fase delle indagini preliminari e che deve essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) del reato di tentato furto in abitazione in concorso aggravato. Nello specifico, alle ore 10:25 circa di Venerdì 9 c.m., la Sala Operativa della Questura ha segnalato alle pattuglie di zona che due persone con il volto parzialmente coperto da mascherina e cappellino, di cui uno con una t-shirt nera, dopo essere scesi da un’auto si erano introdotte furtivamente in uno stabile in via Laterza. Intervenuti sul posto, i poliziotti di due equipaggi della Squadra volante hanno fermato un uomo nei pressi del veicolo segnalato e subito dopo un secondo uomo che usciva frettolosamente dallo stabile indicato; all’interno dello stabile stesso, al terzo piano, hanno intercettato altre due persone sul pianerottolo, intente a scendere le scale. I quattro uomini, tutti con precedenti di polizia specifici e corrispondenti alle descrizioni delle segnalazioni giunte sul numero d’emergenza 113, non erano in grado di giustificare compiutamente la propria presenza sul posto; nel cortile interno dello stabile, i poliziotti hanno rinvenuto tre cappellini da baseball di colore nero, tre scalda collo e due paia di guanti da lavoro. Grazie all’indicazione di un condomino, è stata rinvenuta anche una chiave a doppia mappa su un terrazzino, risultata poi idonea ad aprire un appartamento sito al terzo piano dello stabile. Gli oggetti rinvenuti, presumibilmente utilizzati per travisare i loro volti e sfuggire all’eventuale identificazione, sono stati sottoposti a sequestro penale; gli arrestati, su disposizione dell’A.G. procedente, sono stati accompagnati nel carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice nel contraddittorio con la difesa, avvenuta nella mattinata del 10 c.m. e conclusasi con la convalida dell’arresto.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Bari/articolo/1569631f4680d3872175159840