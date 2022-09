Alberobello. Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare’. Mostra itinerante e interattiva di Carlo Toma

Alberobello – Arriva ad Alberobello dal 23 Settembre al 3 Ottobre, ultima tappa del 2022, ‘Pareidolìa: guardare oltre ciò che appare’, la mostra itinerante che ha girato la Puglia in lungo e largo, definita un ‘Gioco con la Natura’. Essa consta di 15 totem alti 2 metri bifacciali raffiguranti 30 fotografie di Carlo Toma, che arrederanno la piazzetta largo Martellotta.

Le immagini sono direttamente connesse al web attraverso un QR Code che, una volta scansionato dal proprio smartphone, svela la ricreazione artistica della fotografie elaborata dagli illustratori, garantendo ai fruitori una nuova e divertente interazione.

‘La pareidolìa è un fenomeno istintivo che tende a vedere forme ed oggetti riconoscibili nelle strutture amorfe che ci circondano, siano esse le nuvole o la strana corteccia di un albero’ spiega Carlo Toma, autore della mostra, il quale sottolinea che ‘si tratta di un vero e proprio esercizio didattico in grado di intrattenere e diventare attrazione culturale, esercizio dialettico, partecipazione attiva dei cittadini, percorso urbano che crea cultura e arreda le Città con un pizzico di tecnologia che la rende interattiva, a partire dalle foto dei tronchi dell’albero d’ulivo, simbolo della Regione Puglia’.

‘Gli eventi culturali sono forme d’arte in armonia con il territorio oltre ad essere tra le leve di crescita economica di una comunità. Alberobello vuole tornare ad essere protagonista nello scenario turistico internazionale con attività in grado di comunicare bellezza e unicità di un luogo singolare per fascino e attrattività’, aggiunge Valeria Sabatelli, assessora alla Creatività.

La mostra è organizzata dal Consiglio regionale della Puglia e si inserisce nell’àmbito delle attività culturali di Teca del Mediterraneo.