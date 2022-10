Roma dall’ 8 al 30 ottobre 2022 arrivano “I guardiani della romanità” che aprono la nuova stagione delle Visite Guidate Teatralizzate 

La città eterna con le sue leggende, i suoi miti e perfino i suoi fantasmi, è al centro della nuova stagione delle Visite Guidate Teatralizzate, che ripartono con l’idea di esaltare la figura dei “Guardiani della romanità”. Gli artisti che da anni danno vita al format itinerante in giro per la città, ideato dall’associazione I Viaggi di Adriano in collaborazione con Luca Basile e la Compagnia Teatrale Fenix 1530, hanno deciso di concentrare molti dei tour dedicati proprio a quelle storie che escono fuori dai libri e prendono vita tra rioni, sanpietrini, monumenti storici di ineguagliabile bellezza. La prima visita da non perdere parte con una novità assoluta firmata 2022, ovvero: “TANTO PE CANTA’, dal Ghetto a Trastevere”. Sarà il chiarore della luna ad illuminare l’8 ottobre il percorso dei visitatori/spettatori per la prima visita canora guidata, che condurrà ala scoperta delle tradizioni, dall’epoca repubblicana a quella moderna, con tanto di dolci note di chitarra, voce e flauto e “Le Nuvole barocche” che eseguiranno i brani più celebri della musica popolare di Roma come Ciumachella de Trastevere o Barcarolo Romano. E dopo l’ emozionante tuffo nel passato in compagnia di canzoni indimenticabili prosegue la possibilità di attraversare le epoche e incontrare da vicino personaggi come: Mazzi e Garibaldi, pronti il 9 ottobre a portare in scena La Repubblica Romana. Domenica 9 ottobre teatralizzate anche per i bambini con l’arrivo di “Gli Imperatori raccontano Roma”. Il 15 ottobre sarà poi la volta del ritorno del Conte Tacchia, mentre il 15 ottobre ci si prepara ad un pre – halloween con la caccia ai Fantasmi di Roma. I bambini più curiosi si potranno trasformare in detective e volare, il 16 ottobre, alla scoperta dei segreti del Colosseo e dei Fori, mentre gli adulti potranno cimentarsi nei segreti del medioevo a Trastevere. e poi correre ad assistere alla divertentissima visita con Il Marchese del Grillo che, come sempre, resta un cult da non perdere. Il calendario prosegue con interessanti percorsi ogni fine settimana che fino al 30 ottobre terranno compagnia a romani e turisti, curiosi di scoprire le meraviglie della Città Eterna.

Per info e prenotazioni www.viaggidiadriano.it telefono 3343006636

