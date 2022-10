Verona, a fuoco un TIR sulla Transpolesana al km 7+300

Dalle 09.45 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono impegnati sulla 434 Transpolesana per spegnere un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Il tir, che trasportava derrate alimentari e viaggiava in direzione Verona, giunto al km 7+300 ha preso fuoco. L’autista ha fermato il mezzo ed è riuscito a sganciare il trattore dal semirimorchio appena prima che lo stesso venisse interessato completamente dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco, partiti da Verona con 3 mezzi, tra cui 2 autobotti e 9 operatori, hanno lavorato per spegnere le fiamme, utilizzando anche il liquido schiumogeno, che avvolgevano completamente il mezzo. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono ancora in corso e la viabilità è stata chiusa creando un uscita obbligatoria, per chi proviene da Rovigo.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=82343