Senato. Berlusconi non vota alla prima chiama

(DIRE) Roma, 13 Ott. – Nell’Aula del Senato è iniziata la prima chiama, in ordine alfabetico, per l’elezione del presidente. Ripresa la seduta nell’Aula del Senato. Conclusi i lavori della Giunta provvisoria delle Elezioni per la verifica dei poteri, i 26 senatori sono stati quindi proclamati senatori. “Silvio Berlusconi, assente”.

Il presidente di Forza Italia, al ritorno dopo 9 anni in Senato, risulta assente alla prima chiama nell’aula del Senato per l’elezione del presidente di Palazzo Madama. Silvio Berlusconi, e con lui Anna Maria Bernini che viene appena dopo nell’ordine alfabetico, non ha risposto alla prima chiama in corso al Senato per l’elezione del presidente. (Anb/ Dire) 12:08 13-10-22