Giappone. Bilaterale con USA per alleanza nei confronti di Cina

(DIRE) Tokyo, 26 Ott. – Si è concluso il vertice tra il viceministro degli Esteri giapponese Takeo Mori e il vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman a Tokyo per discutere sul rafforzamento dell’alleanza militare tra i due Paesi in funzione di contenimento nei confronti della Cina nel Pacifico, all’indomani della rielezione a leader del partito comunista cinese Xi Jinping per un terzo mandato.

“I nostri Paesi lavoreranno a stretto contatto per affrontare le questioni legate alla Cina e coopereranno al meglio anche nel quadro economico libero e aperto nell’indo-pacifico promosso dagli Stati Uniti”, ha commentato Mori al termine dell’incontro, a cui è seguito un secondo bilaterale con l’omologo sudcoreano Cho Hyun-dong. (Jief/Dire) 09:39 26-10-22