Kenya: in aumento i casi di gravidanza adolescenziale

La povertà è un fenomeno in forte aumento in molte zone del mondo, parecchi adolescenti sono costretti a prostituirsi per sopravvivere. Nello Stato del Kenya la povertà è aumenta ancor di più, per via della siccità nelle regioni semiaride del nord, molti minori sono a rischio malattie e gravidanze precoci.

Everline Lolgiso, la coordinatrice della salute riproduttiva della Contea di Baringo, ha spiegato:“La povertà ha portato le adolescenti nelle grinfie di predatori tra cui gli operatori di boda boda, i taxi-motocicletta che offrono passaggi gratis a scuola in cambio di sesso”.

Gli assorbenti e il cibo hanno un costo, chiunque li distribuisce in cambio riceve un rapporto sessuale, sfruttando così delle ragazze indifese, ha aggiunto Everline Lolgiso. Sono state registrate molte gravidanze adolescenziali.

Dal 2020 al 2022 sono state segnalate 6.358 gravidanze di adolescenti e 33 casi di abusi sessuali, questi sono numeri che sono stati forniti dalla sotto contea di Baringo Sud. Il Kenya è il terzo paese al mondo per numero di gravidanze adolescenziali a livello globale, questo è quanto ci ha fatto sapere il Ministero della Salute (Fonte: Ansa.it).

AO